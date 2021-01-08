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Власть

Артем Новиков: Благодаря ЗИФ мы уходим от практики экспорта руды и концентратов

Фото пресс-службы правительства

«Со строительством золотоизвлекательных фабрик мы уходим от практики экспорта руды и концентратов», — заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков на золоторудном месторождении Джамгыр.

Напомним, что добычей руды там занимается Vertex Gold Company. Компания первая после октябрьских событий возобновила работу. Благодаря этому запланированные на август 2021 года пусконаладочные работы для запуска золотоизвлекательной фабрики начнутся в срок.

«Отрадно и то, что шаг за шагом мы движемся к созданию замкнутого цикла производства золота, когда добыча и переработка руды производятся внутри страны», — сказал Артем Новиков.

Он также обратил внимание на то, что компания решила использовать сухой метод складирования отходов. Это говорит о том, что не будет риска прорыва дамбы, а значит нет угрозы экологии.

«Я настаиваю на том, чтобы при строительстве хвостохранилища и укладке мембраны на работы привлекали независимых специалистов из крупных компаний с мировым именем. Важно, чтобы за всем этим процессом могли наблюдать местные активисты и отечественные специалисты. Это исключит возможные сомнения среди населения в прозрачности работы предприятия», — добавил и. о. главы кабмина.

Он подчеркнул важность вовлечения местного населения в деятельность предприятия.

Отметим, что и. о. премьер-министра на сегодня посетил почти все золоторудные месторождения Кыргызстана. На этой неделе он успел также съездить на простаивающий с октября 2020-го Джеруй. Там он заявил, что золотоизвлекательная фабрика на месторождении заработает в конце января — начале февраля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179196/
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