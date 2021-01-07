Конгресс США утвердил итоги выборов президента

Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Члены обеих палат согласились с позицией коллегии выборщиков, которая в конце декабря 2020 года признала победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает РБК.

Отметим, что утвердить победителя выборов в Конгрессе должны были несколькими часами ранее, однако заседание пришлось прервать из-за беспорядков в Вашингтоне.

Сторонники Дональда Трампа, митинговавшие в центре города, в какой-то момент сумели прорвать оцепление и вошли в здание Капитолия. В результате полиции пришлось применить огнестрельное оружие и слезоточивый газ, чтобы вытеснить людей. По последней информации, в результате беспорядков погибли четыре человека, несколько десятков были задержаны.

Помешать утверждению Байдена попытались и некоторые законодатели от Республиканской партии, попытавшиеся опротестовать результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Однако их инициатива не нашла поддержки в том числе и у соратников по партии.