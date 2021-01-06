Референдум будет отменен, если против всех вариантов проголосует больше граждан

Референдум состоится, если в голосовании примут участие не меньше 30 процентов избирателей. Об этом на заседании штаба по проведению выборов президента и референдума сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, на референдуме из предложенных вариантов будет принят тот, который получит больше 50 процентов голосов.

«Если ни один из вариантов не получил более 50 процентов голосов, то пройдет тот вариант, который набрал наибольшее количество голосов. В случае если больше голосов получит вариант «Против всех», то все варианты считаются отклоненными», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Референдум вместе с выборами президента пройдет 10 января.