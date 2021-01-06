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Власть

В странах, где введен локдаун, гражданам КР разрешили проголосовать на выборах

В странах, где введены жесткие ограничения из-за нового штамма коронавируса, гражданам Кыргызстана разрешили проголосовать на выборах президента и референдуме. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Азиз Мадмаров.

По его словам, учитывая важность мероприятия для республики, по просьбе МИД разрешили провести голосование 10 января в диппредставительствах.

«Граждане КР в Великобритании и в других государствах, где введены жесткие ограничения, могут прийти и проголосовать», — заявил Азиз Мадмаров.

Отметим, что в Великобритании и некоторых европейских странах введен локдаун в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Жителям запрещено выходить на улицу без необходимости.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179103/
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