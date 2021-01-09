Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Жыргалбек Шакиев назначен акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Прежний аким Эсеналы Ормоналиев освобожден от должности. Он написал заявление об увольнении после акции протеста в селе Кербен.

Жыргалбек Шакиев в списке партии «Мекенчил» на парламентских выборах 4 октября 2020 года был под № 23.

Помимо акима из-за митингов от должности освободили начальника ОВД Аксыйского района Шекербека Тангирова.

Кадровые перестановки в МП «Бишкекглавархитектура».

От должности начальника муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» освобожден Асхат Тулебердиев. Новым руководителем назначен Марат Жороев. Ранее он работал заместителем главы БГА.

В конце 2020 года Асхата Тулебердиева задержали по факту коррупции. Сейчас он под домашним арестом.

Фото из интернета. Марат Жороев

Марат Жороев родился 25 марта 1971 года в городе Фрунзе. Окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт, архитектурный факультет.

Трудовую деятельность начал в Джалал-Абадском городском отделе градостроительства и архитекторы. Был главным архитектором города Майлуу-Суу, затем Джалал-Абада.

Читайте по теме Смертельный смог в Бишкеке: почему власть придется отправить в отставку

Работал в Джалал-Абадском областном управлении Государственного архитектурно-строительного надзора, в обастном управлении архитекторы и строительства, мэрии Джалал-Абада.

2009-2017 — главный архитектор Октябрьского района Бишкека;

С 20 апреля 2017 года — начальник отдела перспективного планирования, мониторинга и анализа МП «Бишкекглавархитектура»;

2017-2019 — начальник управления благоустройства города и рекламы МП «Бишкекглавархитектура», главный художник Бишкека;

2019 — заместитель начальника МП «Бишкекглавархитектура».

Член Союза архитекторов КР.

Заместителем начальника МП «Бишкекглавархитектура» назначен Азамат Джаманбалин. Работал начальником отдела реализации проекта в ПЭУ «Бишкекводоканал», трудился в мэрии столицы, ее структурных подразделениях и частных организациях.

На должность заместителя начальника муниципального предприятия также назначен Бакай Осмоев.

Он окончил Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры, степень магистра архитектуры получил в Политехническом университете Милана. Более 15 лет работал архитектором-проектировщиком в частных строительных и проектных организациях.

Главным редактором газеты «Слово Кыргызстана» стал Курманбек Мамбетов.

Прежний главред Тамара Слащева, возглавлявшая издание в течение 10 лет, освобождена от занимаемой должности.

Коллектив газеты разделился на два лагеря: часть поддерживает нового руководителя, часть — против него.

Камчыбек Салихов назначен начальником управления юстиции Джалал-Абадской области.

Камчыбек Салихов родился 13 февраля 1966 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, правовед.

Трудовую деятельность начал в Баткенской районной государственной администрации юристом-консультантом.

До назначения был заместителем начальника управления юстиции Баткенской области.

О кадровых перестановках с 28 по 31 декабря читайте здесь.