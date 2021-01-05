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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Фамилию Рашида Тагаева будут вычеркивать из бюллетеня

ЦИК уже направила по регионам бюллетени для голосования на референдуме и досрочных выборах президента. В последнем содержатся фамилии 18 кандидатов, хотя в гонке осталось 17 претендентов.

Кандидат в президенты Рашид Тагаев отказался от участия в выборах, когда бюллетени уже печатались.

«Поэтому его фамилия в них есть. Ее будут вычеркивать вручную перед выдачей бюллетеня избирателю», — сообщили 24.kg в пресс-службе Центризбиркома.

Досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.

Ссылка: https://24.kg/vlast/178866/
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