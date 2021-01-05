Выборы президента. Фамилию Рашида Тагаева будут вычеркивать из бюллетеня

ЦИК уже направила по регионам бюллетени для голосования на референдуме и досрочных выборах президента. В последнем содержатся фамилии 18 кандидатов, хотя в гонке осталось 17 претендентов.
Кандидат в президенты Рашид Тагаев отказался от участия в выборах, когда бюллетени уже печатались.
«Поэтому его фамилия в них есть. Ее будут вычеркивать вручную перед выдачей бюллетеня избирателю», — сообщили 24.kg в пресс-службе Центризбиркома.
Досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.