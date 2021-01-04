Российско-Кыргызский фонд развития стал акционером Кыргызской фондовой биржи

Российско-Кыргызский фонд развития приобрел на вторичном рынке 7,5 процента акций ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» и 31 декабря 2020 года официально стал его акционером. Об этом стало известно на совещании по вопросу развития фондового рынка, которое провел исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

«Появление такого крупного игрока должно привлечь внимание потенциальных инвесторов к рынку ценных бумаг, что послужит катализатором серьезного усиления инвестиционной составляющей на отечественном фондовом рынке, тем более что со стороны Национального банка максимально снижены требования по резерву на покрытие потенциальных потерь и убытков с 50 до 5 процентов по бумагам компаний — резидентов Кыргызской Республики», — сказал Артем Новиков.

Правительство и РКФР в будущем планируют проведение ряда мероприятий по содействию развитию фондового рынка страны. На первом этапе главной задачей станет деятельность фонда в качестве институционального инвестора, который будет выкупать до 15 процентов от объема крупных облигационных выпусков.

По итогам совещания Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком поручено в ближайшее время подготовить и внести на утверждение стратегию развития финансового рынка и проработать вопрос снижения стоимости услуг для работы компаний на фондовой бирже.