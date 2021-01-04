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Власть

Садыр Жапаров позвал молодежь на госслужбу. Но предупредил: зарплата маленькая

Садыр Жапаров предложил молодым кыргызстанцам, работающим за границей, вернуться на родину и поработать на государственной службе во благо страны. Об этом он заявил сегодня на молодежном форуме.

Он отметил, что впредь на госслужбу будут брать только по результатам открытого конкурса.

«Мы должны уйти от метода назначения по родству и знакомству. Если посмотреть, например, в Жогорку Кенеше, обладминистрациях, министерствах от начальника до уборщицы родственники какого-нибудь депутата, министра или президента. После принятия новой Конституции будут приняты законы. После политических реформ объявим конкурс на госслужбу», — сказал Садыр Жапаров.

Он призвал молодых людей вернуться на родину.

«Когда начнутся эти конкурсы, прошу молодые кадры, которые работают в Турции, Америке, России и в других странах, принять участие. Да, заработная плата очень маленькая. Но не смотрите на это. Потерпите полгода и поработайте. Если мы пополним бюджет, то сможем поднять вашу заработную плату в два-три раза. Бюджет следующего года должен быть без дефицита», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178771/
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