Новая школа в Оше получила 10 компьютеров от и. о. президента Таланта Мамытова

Школа в Оше получила 10 компьютеров от и. о. президента. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, в школу-гимназию № 7 имени Нариманова поступили 10 компьютеров, два цветных принтера и интерактивная доска от исполняющего обязанности президента торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова.

В церемонии вручения техники принял участие вице-мэр города Оша Эмиль Шадыханов, который отметил, что данная техника послужит на благо учащимся в новом корпусе школы, открывшемся в начале декабря.