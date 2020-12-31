Артем Новиков поздравил кыргызстанцев на кыргызском языке. Соцсети в восторге

Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков поздравил кыргызстанцев с наступающим Новым годом на кыргызском языке. Видео чиновник опубликовал на своей странице в Facebook.

Артем Новиков подчеркнул, что 2020-й стал непростым периодом и испытанием для всего человечества.

«Мы стали по-другому смотреть на мир, научились ценить жизнь и близких людей, сопереживать и помогать друг другу, мы обрели силу и уверенность. Сохранили чувство справедливости и веру в свою страну. Пандемия коронавируса обнажила весь пласт проблем нашей действительности и указала на недостаточную готовность нашей системы противостоять таким вызовам. Повлекла за собой огромные материальные затраты и финансовые трудности, нанесла серьезный урон экономике, а также невосполнимые утраты наших родных и близких», — сказал он.

Артем Новиков принес глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких и родных, которые стали жертвами COVID-19.

«В то же время не могу не отметить самоотверженный труд и неоценимый вклад наших врачей и медицинских работников в борьбе за человеческие жизни. Выражаю искреннюю благодарность и признательность всем вам за этот неоценимый подвиг. Новый, 2021 год станет непростым годом с точки зрения восстановления экономики Кыргызстана. Нам нужно принять ряд важных решений, приложить максимум усилий для претворения начатых преобразований в жизнь. Кроме того, нам нужно уходить от устаревших методов управления экономикой», — отметил чиновник.

В заключении он пожелал, чтобы заветные желания каждого кыргызстанца исполнились, а в каждой семье царили мир, благополучие и как можно больше жизненного позитива.