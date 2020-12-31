Артем Новиков попросил милиционеров быть вежливыми с гражданами в праздники

В новогодние праздники сотрудники милиции должны быть вежливы и корректны с кыргызстанцами. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков на совещании с руководителями правоохранительных органов.

Чиновник подчеркнул, что нужно активизировать контроль за местами массовых гуляний перед Новым годом и усилить разъяснительную работу по правилам пожарной безопасности и применению пиротехники.

«Особое внимание надо обратить на недопущение злоупотреблений и превышений полномочий сотрудниками правоохранительных органов во время несения службы. Они должны быть предельно вежливыми и корректными, не поддаваться на различные провокации», — сказал Артем Новиков.