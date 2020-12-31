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Власть

Благополучия и развития. Как кыргызстанцев поздравили президенты других стран

Президенты ряда стран поздравили и. о. президента Таланта Мамытова и кыргызстанцев с Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата главы государства.

По ее данным, одним из первых поздравление направил президент России Владимир Путин.

«Российско-кыргызские отношения союзничества и стратегического партнерства находятся на высоком уровне. Наши страны конструктивно взаимодействуют в рамках евразийских интеграционных процессов, объединяют усилия в борьбе с угрозами региональной и международной безопасности, в том числе с пандемией COVID-19. Рассчитываю, что в наступающем году многоплановое сотрудничество между Кыргызстаном и Россией будет развиваться во благо наших народов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пожелал кыргызстанцам счастья и процветания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже поздравил кыргызстанцев с Новым годом, а и. о. главы государства Таланту Мамытову пожелал новых свершений.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых свершений во благо братского народа Кыргызстана.

Касым-Жомарт Токаев

Направил свое поздравление и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Уверен, что партнерство, основанное на традициях взаимопонимания и эффективного взаимодействия между Казахстаном и Кыргызстаном, будет и впредь укрепляться и динамично развиваться во имя дружбы двух стран», — отметил он.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев надеется, что в следующем году стратегическое партнерство обеих стран в духе взаимного доверия и уважения по качеству и содержанию поднимется на абсолютно новый уровень.

«Нас особенно радует активное развитие по всем направлениям взаимовыгодного многостороннего и долгосрочного сотрудничества между нашими братскими народами, тесно связанных историческими узами дружбы и добрососедства», — сказал он.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пожелал кыргызстанцам счастья и благополучия в новом году.

«От всей души поздравляю вас с наступающим 2021 годом — Международным годом мира и доверия. Желаю вам крепкого здоровья, радости, больших успехов во всех начинаниях, а братскому народу — мира, дальнейшего прогресса и процветания. Пусть новый год принесет всем счастье и благополучие!» — говорится в поздравлении Гурбангулы Бердымухамедова.

Пожелали благополучия и здоровья кыргызстанцам также президенты Египта, Польши и Румынии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178661/
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