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Власть

В Токмаке запустили производство пряжи

С запуском производства пряжи в республике создан хлопковый кластер от сырца до швейных изделий. Об этом заявил вице-премьер-министр Равшан Сабиров на церемонии запуска производства пряжи на ОсОО «Текстиль Транс», сообщила пресс-служба правительства.

«Правительство придает большое значение созданию этого кластера. С запуском производства пряжи в Кыргызстане создается хлопковый кластер, имеющий полный производственный цикл от выращивания хлопка-сырца до экспорта готовых швейных изделий высокого качества», — сказал чиновник.

С запуском производства пряжи создают условия для более глубокой переработки хлопка-волокна, производимого на отечественных хлопкоочистительных заводах.

В 2017 году ОсОО «Текстиль Транс» одно из первых в стране наладило выпуск хлопчатобумажной ткани и рулонных трикотажных полотен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178636/
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