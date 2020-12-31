В Токмаке запустили производство пряжи

С запуском производства пряжи в республике создан хлопковый кластер от сырца до швейных изделий. Об этом заявил вице-премьер-министр Равшан Сабиров на церемонии запуска производства пряжи на ОсОО «Текстиль Транс», сообщила пресс-служба правительства.

«Правительство придает большое значение созданию этого кластера. С запуском производства пряжи в Кыргызстане создается хлопковый кластер, имеющий полный производственный цикл от выращивания хлопка-сырца до экспорта готовых швейных изделий высокого качества», — сказал чиновник.

С запуском производства пряжи создают условия для более глубокой переработки хлопка-волокна, производимого на отечественных хлопкоочистительных заводах.

В 2017 году ОсОО «Текстиль Транс» одно из первых в стране наладило выпуск хлопчатобумажной ткани и рулонных трикотажных полотен.