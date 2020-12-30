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Власть

Талант Мамытов и Шавкат Мирзиеев обсудили сотрудничество двух стран

Состоялся телефонный разговор и. о. президента Таланта Мамытова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

Отмечается, что главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и дальнейшие шаги сотрудничества между странами. Талант Мамытов поблагодарил Шавката Мирзиеева за поддержу и оказываемую Кыргызстану гуманитарную помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

«И. о. президента также заверил, что Кыргызстан твердо настроен на дальнейшее укрепление политического сотрудничества, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Узбекистаном», — говорится в сообщении.

Талант Мамытов поздравил Шавката Мирзиеева и весь народ Узбекистана с наступающим, 2021 годом и подчеркнул, что кыргызская сторона готова к дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства с Узбекистаном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178590/
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