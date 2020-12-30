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Власть

И. о. премьер-министра подарил близнецам новые телефоны

И. о. премьер-министра Артем Новиков посетил семью, где на попечении родственников находятся семилетние Алина и Тимур. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата правительства.

И. о. главы кабмина поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил им подарки. Брат и сестра остались без матери сразу после родов, спустя полгода в автомобильной аварии погиб их отец. Сейчас опекуном детей является бабушка по маминой линии Кымбат Сарбашева.

Артем Новиков выразил членам семьи слова сочувствия и поддержки.

«Очень жаль, что Тимур и Алина так рано потеряли родителей. В то же время благодаря вам они имеют возможность учиться и развиваться не хуже других детей. Спасибо вам за такую любовь и усердие в их воспитании. Со своей стороны хочу отметить, что государство старается уделять максимальное внимание детям, оставшимся без попечительства родителей, а также людям, которые заменили им родителей», — подчеркнул он.

В свою очередь опекун детей Кымбат Сарбашева поблагодарила его за оказанное внимание.

«Спасибо, что пришли навестить нас в канун такого замечательного праздника, как Новый год. Проблем у нас достаточно, но мир не без добрых людей. Они нам помогают. Конечно, мы и сами стараемся справляться с возникающими трудностями. В этом году дети пошли в школу, надеюсь, у них большое будущее. Я приложу максимум усилий, чтобы они стали достойными гражданами своей страны и смогли реализоваться в жизни», — сказала бабушка ребят.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178514/
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