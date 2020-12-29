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Власть

4 тысячи 188 человек получили лечение после семейного насилия

За 11 месяцев 2020 года 1 тысяча 24 жертвы семейного насилия обратились за первичной медицинской помощью. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, за январь — ноябрь 105 детям, пострадавшим в результате семейного насилия, была оказана первичная медицинская помощь.

«За 11 месяцев 4 тысячи 188 человек, в том числе 341 ребенок, прошли лечение в стационаре после семейного насилия. Проведено 3 тысячи 824 судебно-медицинской экспертизы. За этот период 325 детям проведена экспертиза по сексуальному насилию. По «синдрому жесткого насилия» зарегистрирован 81 случай, из них сексуальное насилие — 9. 35 детей госпитализированы, 46 получили амбулаторное лечение», — сообщил Нурболот Усенбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178429/
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