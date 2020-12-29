Эльвира Сурабалдиева: Среди школьниц растет число нелегальных абортов

Среди школьниц растет число нелегальных абортов. Об этом на заседании правительства сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, частные гинекологические кабинеты возле рынков Бишкека практикуют нелегальные аборты несовершеннолетним.

«Некоторые девушки приезжают из сел, чтобы сделать аборт. Тут вопрос их здоровья и будущего. Может, надо возобновить уроки этики в школах и учить их сексуальной грамотности?» — сказала она.

По данным Министерства образования, с начала учебного года забеременели пять школьниц.