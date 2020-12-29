Число случаев семейного насилия в Кыргызстане за год выросло на 10 процентов

За 11 месяцев 2020 года в ЕРПП зарегистрировано 8 тысяч 337 случаев домашнего насилия. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урманбетов.

По его данным, в Бишкеке зафиксировано ​​3 тысячи 478 случаев, в Оше — 328, в Чуйской области — 2 тысячи 463, Иссык-Кульской — 598, Нарынской — 274, Ошской — 261, Джалал-Абадской — 571, Таласской — 153, Баткенской — 211.

Возбуждены уголовные дела и ведется досудебное производство по 324 фактам.

В соответствии с частью 3-1 статьи 504 УПК КР по подозрению в бытовом насилии на 48 часов задержано 25 человек. Чаще всего за семейный скандал задерживали жителей Бишкека — ​​13 раз, в Чуйской области 5 раз, Иссык-Кульской, Ошской и Таласской областях — по 1 разу, в Баткене — 4 раза.