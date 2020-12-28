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Власть

Абдил Сегизбаев: Я обещаю одно — буду заботиться о народе, а не управлять им

Кандидат в президенты Абдил Сегизбаев 26-27 декабря посетил Нарынскую область, где встретился с жителями города Нарына, Кочкорского, Джумгальского, Ат-Башинского, Нарынского и Ак-Талинского районов.

Выступая перед жителями, кандидат отметил, что в Кыргызстане складывается плачевная ситуация, население переживает трудные дни.

«Цены на продукты, уголь растут, поэтому многие вынуждены жить в холодных домах. Увидев, как тяжело приходится нашим кыргызстанцам, я не могу быть равнодушным и оставаться в стороне. Я должен внести свой вклад в развитие Кыргызстана, поделиться своим опытом, послужить своему народу. Вот причина, по которой я участвую в выборах президента», — заявил он.

Абдил Сегизбаев напомнил о событиях в октябре этого года, когда кыргызстанцы вышли с акцией протеста. «Люди не просили ни денег, ни власти. Народ хотел только справедливости, чтобы дали возможность сделать свой выбор. А выиграли три партии», — сказал он.

Кандидат рассказал, что на встречах с таласцами они просили не приводить к власти тех, кто обкрадывал народ, и тех, кто обманул на выборах в парламент. «Я не прошу голосов, я прошу лишь одного — дайте возможность сделать изменения, дайте дорогу молодым. Давайте не будем продавать голоса», — заявил он.

Абдил Сегизбаев призвал кыргызстанцев не ошибиться снова и сделать осознанный выбор, чтобы во главе государства встал достойный человек.

«У меня есть мечта: если дадут возможность служить своей стране, своему народу, поднять Кыргызстан на ноги за два года, а через 6 лет, после окончания своих полномочий, жить среди простых людей. И если где-нибудь на улице, через 6 лет моего президентства, меня остановят и поблагодарят за хорошую работу, это будет наивысшей наградой и гордостью для меня. Если эта моя мечта сбудется, я буду считать себя счастливым человеком», — сказал он.

Кандидат заверил, что не дает пустых обещаний. «Я обещаю лишь одно — буду заботиться о народе, а не управлять им», — сказал он.

На встречах кандидат рассказал о своей предвыборной платформе, планах по реформе экономики, судебной системы, государственного управления, кадровой и внешней политике, а также по работе месторождений Кыргызстана. Также, по словам Абдиля Сегизбаева, он намерен решить жилищные и земельные вопросы, уделить особое внимание вопросам соблюдения прав человека и социальной защиты населения, в том числе воспитания детей и предотвращения насилия в отношении женщин и детей.

***

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента Кыргызской Республики Сегизбаева А.К. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Нишаевым Нурланом Кочурбаевичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178217/
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