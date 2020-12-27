Президентская елка онлайн. Что посоветовал детям Талант Мамытов

«Величайшее национальное достояние нашей страны — образованная молодежь», — заявил сегодня исполняющий обязанности президента торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, выступая на президентской елке, которая из-за коронавируса прошла в режиме онлайн.

Фото пресс-службы президента

Он отметил, что в уходящем году многие страны мира пострадали от пандемии коронавирусной инфекции, в Кыргызстане заболевание также создало множество проблем, в том числе и в сфере образования.

«Но я очень рад, что, несмотря на все трудности, вы осваиваете современные технологии и новые программы, идя в ногу со временем. Самое ценное на свете — это знания. Каждый человек старается их получать всю свою жизнь. Поэтому, дорогие дети и молодые люди, желаем вам в будущем вырасти умными и добродетельными. Будущее принадлежит молодежи. Завтра вы станете управлять государством. Но нужно много работать и многому учиться. В новом году не предавайтесь только мечтаниям, а приложите максимум усилий для их достижения», — сказал Талант Мамытов.

Он надеется, что в новом году дети Кыргызстана освоят все школьные программы, прочтут много понравившихся книг, найдут верных друзей и получат достойное образование.