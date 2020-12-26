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Власть

Строительство золотоизвлекательной фабрики в Чаткальском районе возобновили

В Чаткальском районе возобновили строительство золотоизвлекательной фабрики. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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По ее данным, сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков посетил предприятие «Эти-Бакыр-Терек-Сай» в Чаткальском районе.

Напомним, что строительство приостанавливали в связи с событиями 5-6 октября.

Артем Новиков отметил, что на протяжении двух месяцев правительство на постоянной основе проводило разъяснительные мероприятия по вопросу возобновления работы горнорудного предприятия, которое обеспечивало рабочими местами более 700 человек, 75 процентов из которых — местные жители.

Чиновник рассказал, что в ходе переговоров с руководством компании договорились о строительстве дороги Ала-Бука — Кировка протяженностью более 35 километров, а также реконструкции и расширении аэропорта «Кербен», который при модернизации получит международных статус.

«Все детали проекта нужно проработать совместно с местными органами власти и до конца 2020 года подписать Меморандум о сотрудничестве», — сказал Артем Новиков.

«Все эти решения положительно повлияют на жизнь местных жителей. Необходимо, чтобы люди почувствовали реальные изменения, так как все эти действия направлены, в том числе, на обеспечение местного населения рабочими местами. Ведь на сегодняшний день задача правительства номер один — обеспечить занятость населения», — добавил он.

Ожидается, что после завершения строительства золотоизвлекательной фабрики налоговые отчисления составят более 5 миллиардов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178141/
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