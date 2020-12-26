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Власть

Артем Новиков пообещал поддерживать предпринимателей в Джалал-Абадской области

Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков поручил полпреду правительства в Джалал-Абадской области Абсаттару Сыргабаеву подготовить совместно с предпринимателями карту перспективных проектов развития региона на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, Артем Новиков посетил Джалал-Абадскую область с рабочей поездкой и провел выездное совещание с представителями местной власти. Обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона и текущую эпидемиологическую ситуацию.

Артем Новиков обратил внимание на вопросы прохождения зимнего отопительного периода, продовольственной безопасности и уровня цен на социально значимые продукты питания.

Чиновник также отметил, что раньше значительную долю в структуре области занимала промышленность, в частности, промышленные предприятия были локомотивом экономики региона.

«Сейчас же более 50 процентов промышленного производства области приходится на предприятия горнодобывающей отрасли. У региона есть большие возможности по возрождению своего промышленного потенциала, для этого есть все необходимые условия, в том числе сырье и энергетические ресурсы», — цитирует и. о. премьера пресс-служба.

Артем Новиков также подчеркнул необходимость поддержки малого и среднего бизнеса.

Сейчас без поддержки предпринимателей со стороны государства, без развития реального сектора мы не сможем продвинуться вперед.

Артем Новиков

«Сегодня прошла незапланированная встреча с представителями малого и среднего бизнеса Джалал-Абада. Обсудили с ними проекты по развитию региона, они озвучили свои идеи. Это очень перспективные ребята, готовые работать и инвестировать, расширяя свое производство. Но у них нет должной поддержки со стороны местных органов власти. Нужно идти навстречу предпринимателям, создавая для них условия. Именно они обеспечат увеличение налоговых отчислений и развитие региона в целом. Не используется в полном объеме и туристический потенциал области. Инвесторы и бизнес не должны чувствовать тревогу, они должны знать, что за ними стоят руководители области, правительство наконец. Все эти вопросы должны решаться на местном уровне, у вас на это есть все необходимые полномочия. Правительство в свою очередь готово поддержать все ваши инициативы», — заключил исполняющий обязанности премьер-министра.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178104/
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