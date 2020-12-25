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Власть

Артем Новиков вновь пообещал поддержку бизнесу

«С нашей стороны вам будет оказана максимальная поддержка», — заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков во время рабочего визита в Джалал-Абадскую область.

Артем Новиков посетил производственное предприятие по выпуску металлических изделий «Мин-Ксин». Оно образовано на производственной базе ОАО «Максат» за счет привлеченных инвестиций и обеспечивает рабочими местами 70 человек. Производственная мощность предприятия составляет 60 тонн, продукция экспортируется в Узбекистан и Таджикистан.

В будущем планируется увеличение объемов выпускаемой продукции за счет запуска производственной линии по выпуску арматуры. В этом случае повысится экспортный потенциал предприятия, а количество рабочих мест достигнет 140.

«И. о. премьера положительно оценил работу предприятия и отметил, что кабмин окажет максимальное содействие в реализации планов по его расширению», — говорится в сообщении.

Артем Новиков также осмотрел завод по производству мучных и кондитерских изделий «Двойняшки». Он начал свою работу в 2015 году с небольшого цеха, состоящего из шести человек. Сейчас завод обеспечивает рабочими местами больше 40 человек.

Чиновник заметил, что развитие малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением в работе правительства, и выразил готовность в поддержке подобных инициатив. Он провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Джалал-Абада и обсудил с ними проблемные вопросы и меры их поддержки со стороны кабмина.

«Работа по правовой защите малого и среднего бизнеса, в том числе разработка нормативно-правовой базы для создания благоприятных условий для ведения бизнеса, ведутся активно. Мы знаем обо всех проблемах, но нужно время. Самое главное — есть понимание и план дальнейших действий. Потенциал у региона высокий», — заключил Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178074/
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