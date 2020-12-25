Новый штамм COVID-19. Госорганам поручили принять меры по недопущению завоза

Профильными государственными органами принимаются меры по предотвращению завоза нового штамма коронавирусной инфекции в Кыргызстан. Республиканский оперативный штаб поручил обеспечить соответствующие меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, государственным структурам поручено тесно взаимодействовать с уполномоченными органами других государств по вопросам распространения, диагностики и лечения нового штамма коронавирусной инфекции, а также в целях своевременного реагирования и обеспечения безопасности населения.

На границах усилены санитарно-эпидемиологический контроль и другие меры безопасности.

Кроме того, профильным органам поручено принять меры по оптимизации расходов организаций здравоохранения до конца года для максимального покрытия и недопущения кредиторских задолженностей по медикаментам и питанию.

Ранее Всемирная организация здравоохранения обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии. Выявленный ранее в Британии мутировавший коронавирус распространился по всему миру, заявила в интервью журналистам эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.