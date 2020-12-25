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Власть

В Кыргызстане появится открытая база данных по фермерским хозяйствам страны

В Кыргызстане появится открытая база данных по фермерским хозяйствам страны. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтогазиев, рассказывая о роли цифровизации в ведомстве.

По его словам, сейчас идет сбор данных обо всех фермерских хозяйствах. «Позже вся информация будет размещена на электронной карте для того, чтобы понять, где какие фермерские хозяйства находятся, сколько их, чем занимаются, что выращивают», — рассказал чиновник.

Электронная база данных поможет определить подходящую сельхозотрасль для гражданина, обратившегося в министерство.

«К нам приходят и говорят, хотим заниматься молочным животноводством. А созданная база поможет ориентироваться, кто и что производит. Мы будем рекомендовать направления, которые подойдут под тот регион, в котором человек намерен реализовать аграрный бизнес», — пояснил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177997/
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