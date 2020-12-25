О преимуществах объединения фермеров в ассоциации рассказал глава Минсельхоза

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтогазиев рассказал о преимуществах объединения фермеров в ассоциации.

«Во-первых, это защита их интересов. У них будет возможность разговаривать с государством. Появится возможность инициировать законопроекты через профильные комитеты. Они приходят, рассказывают о своих проблемах в той или иной отрасли, ведомство изучает и инициирует законопроект для изменения среды», — сказал Тилек Токтогазиев.

Он отметил, что необходимо поддерживать и создавать благоприятные условия для бизнеса через законодательные изменения и финансовые инструменты в том числе.

«К примеру, мы уже закладываем новую концепцию ФСХ-9 (проект «Финансирование сельского хозяйства — 9»), которая будет внедрена в 2021 году. Это даст преимущества именно тем фермерским хозяйствам, которые объединены в кооперативы, ассоциации. Каким образом? Они будут вне очереди получать кредиты», — отметил чиновник.

По словам Тилека Токтогазиева, есть одно условие.

«Фермер должен иметь трехсторонний контракт с перерабатывающим предприятием и банком. Нам нужно сделать так, чтобы фермеры работали с отечественными переработчиками», — заключил он.