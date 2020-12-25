Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтогазиев призвал сельхозотрасли объединиться в ассоциации. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Когда мы ввели запрет на вывоз скота и кукурузы, к примеру, к нам впервые пришли кукурузоводы, у которых никакой ассоциации и объединения нет. Мы говорим, вы хотите, чтобы у нас базар-вокзал был? Чтобы вопросы не решались?» — сказал Тилек Токтогазиев.

В связи с этим министр призвал каждую сельхозотрасль сформировать свою ассоциацию. «В рамках объединения у них будет управленец, с которым мы будем вести переговоры. Чтобы он мог все по полочкам разложить», — заключил министр.