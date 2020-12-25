Минсельхоз открывает молочную палату и обещает качество продукта

В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации создадут молочную палату. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Тилек Токтогазиев.

По его словам, документ уже разработан и будет передан правительству для утверждения.

«Палата объединила всех участников молочного рынка: руководителей молокоперерабатывающих предприятий, фермеров и профильных специалистов министерства», — сказал он.

Молочная палата будет решать вопросы по масштабированию производства, строительству малых предприятий по переработке в сельской местности, предоставлению льготных кредитов, стабилизации цен и экспорта.

«Мы получаем критику в адрес государства. Говорят, что нет контроля, непонятно, какого качества молоко, про антибиотики очень много вопросов поднимается. Наша задача не перекладывать все проблемы на правительство. Мы должны сами находить партнеров и делать так, чтобы рынок саморегулировался», — отметил Тилек Токтогазиев.