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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. ЦИК зарегистрировала еще одну группу агитации

ЦИК зарегистрировала еще одну группу агитации на референдуме КР. Решение принято на заседании.

Комиссия приняла постановление о регистрации группы за президентскую республику под председательством общественного деятеля Медербека Алиева.

Отметим, что ранее ЦИК зарегистрировала девять групп агитации:

  • за президентскую республику — 4 группы;
  • против президентской республики — 1 группа;
  • за парламентскую республику — 2 группы;
  • против всех вариантов — 2 группы.

Группы должны направить своих уполномоченных представителей и в течение четырех календарных дней создать избирательные фонды. Спецсчета можно было открывать со дня вступления в силу закона о назначении всенародного голосования, то есть с 11 декабря.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177921/
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