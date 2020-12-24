Референдум по форме правления. ЦИК зарегистрировала еще одну группу агитации

ЦИК зарегистрировала еще одну группу агитации на референдуме КР. Решение принято на заседании.
Комиссия приняла постановление о регистрации группы за президентскую республику под председательством общественного деятеля Медербека Алиева.
Отметим, что ранее ЦИК зарегистрировала девять групп агитации:
- за президентскую республику — 4 группы;
- против президентской республики — 1 группа;
- за парламентскую республику — 2 группы;
- против всех вариантов — 2 группы.
Группы должны направить своих уполномоченных представителей и в течение четырех календарных дней создать избирательные фонды. Спецсчета можно было открывать со дня вступления в силу закона о назначении всенародного голосования, то есть с 11 декабря.
На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:
- президентская республика;
- парламентская республика;
- против всех вариантов.
Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.