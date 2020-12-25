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Власть
Сюжет: COVID-19

В Кочкорском районе открыли новый филиал территориальной больницы

В Кочкорском районе открыли новый филиал территориальной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, в церемонии открытия нового здания принял участие вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров. Он отметил, что защита и укрепление здоровья населения — это одна из основных задач правительства.

«В настоящее время, учитывая пандемию коронавирусной инфекции, правительство совместно с международными партнерами ведет работу по строительству и оснащению новых медицинских учреждений в регионах страны», — сказал он.

Прежнее здание Кочкорской территориальной больницы построено в 1950 году в селе Мантыш и давно устарело. Учитывая обращение местной власти, одним из международных благотворительных фондов принято решение оказать помощь в строительстве нового здания больницы стоимостью 7 миллионов сомов.

В больнице установлены УЗИ и рентген-аппараты, открыт стоматологический кабинет и кабинет по дородовому обследованию рожениц.

Новое медицинское учреждение будет обслуживать жителей сел Ак-Талаа, Мантыш, Кызыл-Добо, Кара-Мойнок, Орток, Дон-Алыш и Комсомол Кочкорского района Нарынской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177913/
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