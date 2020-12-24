Изнасилование девочки в Токмаке. Депутат требует дать оценку действиям матери

Мать изнасилованной девушки в Токмаке может быть привлечена к ответственности, если будет доказано укрывательство ею преступления. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил представитель Генеральной прокуратуры Азиз Шукурбеков.

Депутат Гульшат Асылбаева поинтересовалось, считается ли мать подростка соучастницей преступления, если она знала о насилии со стороны сожителя к дочери. «Она два года закрывала глаза на преступление. Будет ли дана правовая оценка действием матери?» — спросила она.

Азиз Шукурбеков сказал, что по данному делу назначена дополнительная экспертиза. «По данному факту обязательно будет проведено тщательное расследование. Дело находится под контролем руководства Генпрокуратуры. Если будет установлено укрывательство преступления со стороны матери, конечно, будет дана оценка», — отметил он.

Напомним, что об очередном факте изнасилования несовершеннолетней 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров. По его словам, к нему обратилась бабушка. С ее слов, ребенок подвергался насилию со стороны отчима на протяжении двух лет. Об этом знала мама девочки и молчала, прикрывая своего мужа. Недавно пострадавшая все рассказала тете и бабушке. По факту случившегося идет досудебное разбирательство, несмотря на то, что сама несовершеннолетняя, ее мать и тетя категорически отказались обращаться в милицию по факту изнасилования.