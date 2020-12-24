Депутат предложил превратить флагшток в селе Орто-Сай в достопримечательность КР

Район флагштока в селе Орто-Сай нужно благоустроить и превратить в достопримечательность столицы. С таким предложением на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Бактыбек Турусбеков.

Он считает, что Бишкеку нечего предложить туристам, кроме кафе и ресторанов.

«1,5 километровую дорогу к флагштоку нужно отремонтировать, чтобы туристы смогли добраться до места. Надо там еще озеленить, благоустроить, сделать сквер и парк. А то в городе нет туристических мест», — сообщил нардеп.

Высота флагштока в селе Орто-Сай на горе Боз-Болток — 75 метров.