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Власть

Депутат предложил превратить флагшток в селе Орто-Сай в достопримечательность КР

Район флагштока в селе Орто-Сай нужно благоустроить и превратить в достопримечательность столицы. С таким предложением на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Бактыбек Турусбеков.

Он считает, что Бишкеку нечего предложить туристам, кроме кафе и ресторанов.

«1,5 километровую дорогу к флагштоку нужно отремонтировать, чтобы туристы смогли добраться до места. Надо там еще озеленить, благоустроить, сделать сквер и парк. А то в городе нет туристических мест», — сообщил нардеп.

Высота флагштока в селе Орто-Сай на горе Боз-Болток — 75 метров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177820/
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