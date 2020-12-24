Пеня вместо спасибо. Штрафы волонтерам, возившим больных COVID-19, не отменены

Вопрос о штрафах за нарушение ПДД волонтерам, которые помогали во время чрезвычайного положения и обострения заболеваемости COVID-19 в столице, до сих пор не решен. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Марлен Маматалиев.

По его словам, волонтерам начисляют пеню за неуплату штрафа и «футболят» их от одного ведомства в другое.

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«Когда государство не успевало, горожане вышли на помощь. Многие на своем личном автомобиле возили медиков, тяжелобольных доставляли в стационар. Вместе того чтобы сказать простое спасибо, правительство не может решить вопрос о штрафах. Уже начисляют им пеню. Ведь и так видно на фотографиях, что на авто были опознательные знаки и водители одеты в СИЗ. Правительству надо отменить их штрафы», — сказал Марлен Маматалиев.

Ранее была информация, что в центр мониторинга ГУОБДД поступило 48 обращений от граждан и организаций, где просят отменить 617 постановлений о штрафах. По результатам их рассмотрения 99 постановлений о штрафах отменены, 145 оставлены в силе в связи с отсутствием оснований для отмены.