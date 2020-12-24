Пеня вместо спасибо. Штрафы волонтерам, возившим больных COVID-19, не отменены

Вопрос о штрафах за нарушение ПДД волонтерам, которые помогали во время чрезвычайного положения и обострения заболеваемости COVID-19 в столице, до сих пор не решен. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Марлен Маматалиев.
По его словам, волонтерам начисляют пеню за неуплату штрафа и «футболят» их от одного ведомства в другое.
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Ранее была информация, что в центр мониторинга ГУОБДД поступило 48 обращений от граждан и организаций, где просят отменить 617 постановлений о штрафах. По результатам их рассмотрения 99 постановлений о штрафах отменены, 145 оставлены в силе в связи с отсутствием оснований для отмены.