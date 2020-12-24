Глава ГКНБ рассказал, на каких машинах ездят судьи и что они носят

У задержанного по факту незаконного обогащения судьи 20 квартир. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, вчера судья Верховного суда уехал отдыхать в Дубай.

«Судьи ездят на Lexus-570, Mercedes и Gelend. У них есть хоромы, а в декларации указывают ВАЗ-2107. Пока будут такие факты, общество не поменяется. Они должны жить согласно декларации, если у них квартира в хрущевке, то, соответственно, они и проживать там должны. Нам нужна социальная справедливость. Четыре человека из Верховного суда уезжали отдыхать в Дубай. Это, по предварительным данным, $15-20 тысяч. У некоторых судей шуба стоит $5 тысяч. Откуда такие деньги?» — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ обратился к сотрудникам судебной системы и попросил их продать дорогие машины, а вырученные деньги обратить в доход государства.

Ранее АКС ГКНБ установила факты незаконного обогащения со стороны судьи судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда КР Камиля Осмоналиева. Не имея соответствующих источников дохода, он приобрел многочисленные объекты имущества, в том числе элитную недвижимость в VIP-городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также движимое имущество из числа автомобилей люкс-класса.