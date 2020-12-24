Во всех медицинских учреждениях усилят работу по обеспечению безопасности

Необходимо усилить работу по обеспечению безопасности во всех медицинских учреждениях, особенно в части проверки технического состояния медицинского и вспомогательного оборудования. Об этом вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева сказала в ходе очередного заседания Республиканского оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства.

«Мы должны принять предупреждающие меры по недопущению чрезвычайных ситуаций, когда из-за поломки кислородного аппарата в одной из больниц стран дальнего зарубежья произошел взрыв», — сказала она.

Председателю Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабеку Жыпаркулову поручено взять вопрос под личный контроль и в короткие сроки провести проверку во всех медицинских учреждениях страны.

Кроме того, совместно с Министерством здравоохранения будет проведена информационно-разъяснительная работа среди медицинского персонала по использованию медицинского оборудования согласно установленным правилам.

«На каждого руководителя будет возложена персональная ответственность за инструктаж медицинского персонала», — подчеркнула Эльвира Сурабалдиева.

На заседании озвучили, что в рамках глобальной инициативы COVAX (глобальный альянс по вакцинам) подана и одобрена заявка на получение 1,2 миллиона доз вакцины от COVID-19.

Таким образом, после получения вакцины, одобренной ВОЗ, Кыргызстан сможет вакцинировать более 20 процентов населения страны.