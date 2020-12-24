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Власть

Депутат жалуется, что на выборы деньги есть, а на здравоохранение нет

Депутат Бейшеналы Нурдинов потребовал у правительства решить проблемы пациентов с хронической почечной недостаточностью. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам нардепа, вопрос доступа к бесплатному гемодиализу остается сложным и необходимые деньги вовремя не выделяются.

Ранее Минздрав сообщил, что на сайте в электронной очереди пациентов, ожидающих бесплатную процедуру гемодиализа, стоят 89 человек.

Коллегу поддержал Дастан Бекешев. «У нас на референдум и другие политические решения деньги есть, а на гемодиализ нет», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177810/
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