Сегодня пройдет заседание Совета безопасности. Что обсудят

Исполняющий обязанности президента КР торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня проведет заседание Совета безопасности страны с участием отдельных руководителей государственных органов, полномочных представителей правительства в областях, мэров Бишкека и Оша. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, будут рассмотрены вопросы обеспечения общественной и эпидемиологической безопасности в период проведения президентских выборов, а также рекомендации к перечню стратегических объектов Кыргызской Республики.

Будет заслушана информация председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой, исполняющего обязанности премьер-министра Артема Новикова и министра внутренних дел Улана Ниязбекова о проводимой работе по организации досрочных выборов президента Кыргызской Республики и референдума по определению формы правления в стране в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

Заседание Совета безопасности будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Ала-Тоо-24» Общественной телерадиовещательной корпорации и на страницах в социальных сетях.