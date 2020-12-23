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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. ЦИК зарегистрировала еще семь агитационных групп

ЦИК зарегистрировала еще семь агитационных групп. Решение принято сегодня.

Из них две группы — против, пять — за.

Одна группа, которой руководит правозащитница Рита Карасартова, будет агитировать против обоих вариантов, вторая — против президентской формы. Ею руководит экс-депутат ЖК Бактыбек Калмаматов. Отметим, что он является кандидатом на должность президента.

Зарегистрировались и группы, которые поддерживают президентскую республику. Одну возглавляет генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова, другую — Марс Токтоназаров, третью — директор ОсОО «Кыргыз Транспорт» Тилек Саликеев, четвертую — директор ОсОО «Мега-ЮГ» Бибинур Бектурова.

Еще одна будет агитировать за парламентскую форму. Ее руководитель — социал-демократ Темирлан Султанбеков.

Напомним, что ранее Центризбирком зарегистрировал две агитационные группы — за парламентаризм и против двух представленных в бюллетене вариантов.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177773/
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