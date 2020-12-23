Садыр Жапаров вошел в топ-10 мировых политиков-победителей. Версия Украины

Агентство «Интерфакс-Украина» опубликовало топ-рейтинг мировых политиков: победители и неудачники — 2020.

Рейтинг составил магистр международных отношений, политолог-международник Антон Ровенский.

Среди номинантов в категории «Победители года» — президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Успешная военная кампания в Нагорном Карабахе стала большой победой президента Азербайджана на внутренней арене», — отмечает агентство.

В топ-10 победителей года также вошли: Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Нарендра Моди (Индия), Си Цзиньпин (Китай), Камала Харрис (США), Виктор Орбан (Венгрия), Садыр Жапаров (Кыргызстан), Ингрида Шимоните (Литва), Майя Санду (Молдова) и Луис Арсе (Боливия).

Номинацию «Неудачник года» возглавил премьер-министр Армении Никол Пашинян: «Проигрыш Армении в военном конфликте с Азербайджаном вверг официальный Ереван в серьезнейший внутриполитический кризис. Как следствие, отстранение Никола Пашиняна от власти является делом времени, а не принципа. Не исключено, что в дальнейшем Пашинян будет вынужден отправиться в политическую эмиграцию, спасаясь от уголовного преследования после утраты власти».

В топ-10 неудачников года также вошли: Игорь Додон (Молдова), Александр Лукашенко (Беларусь), Эммануэль Макрон (Франция), Урсула фон дер Ляйен (ЕС), Ярослав Качиньский (Польша), Мило Джуканович (Черногория), Хашим Тачи (Косово), Биньямин Нетаньяху (Израиль) и Халифа Хафтар (Ливия).