13:07
USD 81.06
EUR 99.07
RUB 1.08
Власть

Садыр Жапаров вошел в топ-10 мировых политиков-победителей. Версия Украины

Агентство «Интерфакс-Украина» опубликовало топ-рейтинг мировых политиков: победители и неудачники — 2020.

Рейтинг составил магистр международных отношений, политолог-международник Антон Ровенский.

Среди номинантов в категории «Победители года» — президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Успешная военная кампания в Нагорном Карабахе стала большой победой президента Азербайджана на внутренней арене», — отмечает агентство.

В топ-10 победителей года также вошли: Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Нарендра Моди (Индия), Си Цзиньпин (Китай), Камала Харрис (США), Виктор Орбан (Венгрия), Садыр Жапаров (Кыргызстан), Ингрида Шимоните (Литва), Майя Санду (Молдова) и Луис Арсе (Боливия).

Номинацию «Неудачник года» возглавил премьер-министр Армении Никол Пашинян: «Проигрыш Армении в военном конфликте с Азербайджаном вверг официальный Ереван в серьезнейший внутриполитический кризис. Как следствие, отстранение Никола Пашиняна от власти является делом времени, а не принципа. Не исключено, что в дальнейшем Пашинян будет вынужден отправиться в политическую эмиграцию, спасаясь от уголовного преследования после утраты власти».

В топ-10 неудачников года также вошли: Игорь Додон (Молдова), Александр Лукашенко (Беларусь), Эммануэль Макрон (Франция), Урсула фон дер Ляйен (ЕС), Ярослав Качиньский (Польша), Мило Джуканович (Черногория), Хашим Тачи (Косово), Биньямин Нетаньяху (Израиль) и Халифа Хафтар (Ливия).
Ссылка: https://24.kg/vlast/177703/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Принудительный подвоз учителей на встречу с Садыром Жапаровым опять опровергли
В видении Садыра Жапарова только три ветви власти: парламент, президент, кабмин
Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на выборы миллион сомов
Слукавил. Садыр Жапаров общался с Камчи Кольбаевым не только в СИЗО
МВД проверит факт подвоза учителей на агитационную встречу с Садыром Жапаровым
Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Выборы президента. У Садыра Жапарова новый представитель в ЦИК
Убийство прокурора в Баткене. Садыр Жапаров пообещал, что дело пересмотрят
Торохан Жунусбеков решил продолжить агитацию за Садыра Жапарова. Взял отпуск
Вымогательство у депутата. Задержанный представлялся помощником Садыра Жапарова
Популярные новости
Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на&nbsp;выборы миллион сомов Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на выборы миллион сомов
Слукавил. Садыр Жапаров общался с&nbsp;Камчи Кольбаевым не&nbsp;только в&nbsp;СИЗО Слукавил. Садыр Жапаров общался с Камчи Кольбаевым не только в СИЗО
Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову
Выборы-2021. Как разместились кандидаты в&nbsp;президенты в&nbsp;избирательном бюллетене Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты в избирательном бюллетене
Бизнес
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
23 декабря, среда
13:04
В Бишкеке столкнулись две машины и снесли инсталляции на Чуй-Манаса В Бишкеке столкнулись две машины и снесли инсталляции н...
12:59
Садыр Жапаров вошел в топ-10 мировых политиков-победителей. Версия Украины
12:31
В Бишкеке утвердят список объектов, которые должны установить видеонаблюдение
12:30
Бабушки Баткена. Кто и как воспитывает детей трудовых мигрантов
12:26
Чиновники гарантируют достаточное количество угля для населения этой зимой