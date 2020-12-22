Комитет парламента предложил «Газпрому» снизить цены на газ для населения

Комитет парламента по топливно-энергетическому комплексу поручил «Газпрому» пересмотреть цены на газ для населения. Решение принято на сегодняшнем заседании.

Депутаты предлагают компании рассмотреть альтернативные пути для снижения тарифа на газ для населения путем уменьшения эксплуатационных затрат и потерь.

Комитет также поручил «Газпрому» ускорить работу по формированию единого энергетического рынка ЕАЭС. Усилить работу отечественных предприятий по добыче газа и геологическую разведку в поисках новых месторождений. Восстановить простаивающие газовые скважины.