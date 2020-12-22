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Власть

На базе 50 библиотек по всей стране будут открыты центры развития ребенка

На базе 50 библиотек по всей стране будут открыты центры развития ребенка. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, соответствующее решение подписал исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер Артем Новиков.

Уточняется, что решение принято в целях расширения условий для доступа к дошкольному образованию и развития детей младшего возраста.

«Планы образовательных и развивающих занятий в указанных центрах будут соответствовать государственному образовательному стандарту «Дошкольное образование и уход за детьми», утвержденному 29 июня 2020 года», — заключили в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177584/
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