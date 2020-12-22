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Власть

Депутаты критикуют плохой менеджмент компании «Газпром Кыргызстан»

Из-за высоких цен на газ люди переходят на электрическое отопление. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу сообщил депутат Замирбек Эсенаманов.

Он отметил плохое обслуживание абонентов компании «Газпром Кыргызстан».

«Я в выходной день не смог вызвать соответствующую службу. Кроме того, сейчас счетчик как положено работает, но дом все равно плохо отапливается. Почему? Многие сейчас переходят на электрическое отопление, потому что у вас высокие тарифы. Вам надо снизить цены и быть более клиентоориентированными» — обратился Замирбек Эсенаманов к представителю компании.

Депутат Экмат Байбакпаев отметил, что компания не заинтересована в увеличении своих абонентов.

«Вот вы проводите газовые трубы до начала улицы, а дальше жители сами должны тянуть их до своего дома. Но это огромные деньги. Надо учитывать уровень платежеспособности нашего населения», — сказал нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177580/
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