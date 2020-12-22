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Власть

В городе Ош открыли школу, построенную на средства от борьбы с коррупцией

Исполняющий обязанности президента торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов принял участие в открытии дополнительного учебного корпуса Нариманской средней школы, расположенной в Оше.

Он отметил, что в школе, рассчитанной на 1 тысячу 200 человек, ранее из-за нехватки ученических мест обучались около 4 тысяч детей. И признал, что в подобных условиях тяжело говорить о качестве получаемых детьми знаний.

«Возведенный дополнительный корпус решает проблему дефицита ученических мест в школе. Но во многих других данная проблема продолжает оставаться острой», — сказал он.

Талант Мамытов обозначил перспективные направления развития системы образования в стране, ее основные приоритеты.

«Идеи патриотизма —любовь к родине, служение государству — впитываются вместе с образованием и воспитанием. Некоторые школы обучают по новым программам, другие по старым. К сожалению, все это связано с состоянием экономики страны», — сказал Талант Мамытов.

По его словам, детей необходимо обучать современным IT-технологиям и языкам, а в старших классах рассмотреть возможность внедрения программ по обучению профессиям.

«Получивший хорошее образование и воспитание ребенок в будущем всегда найдет работу. Долг государства — создать все условия для того, чтобы наши граждане могли успешно трудиться на родине», — сказал он.

Отметим, что строительные работы, начавшиеся в 2019 году, были профинансированы из Единого депозитного счета, где аккумулировались средства от борьбы с коррупцией.

Трехэтажный учебный корпус состоит из 24 учебных кабинетов, а также столовой, медицинского кабинета, кабинетов учителей, библиотеки и читального зала.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177544/
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