На строительство школы № 75 в Бишкеке потребуется 70 миллионов сомов

На строительство школы № 75 потребуется 70 миллионов сомов. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила начальник УКС Гульмира Джумабекова.

Однако вопрос со сносом существующего здания до сих пор не решен. Как объяснила Гульмира Джумабекова, объект не подходит к положению о сносе ветхих и аварийных зданий. «Там 61 процент износа. Проводили несколько техинспекций, изучали, несколько раз сейсмозаключение получал. Здание старое, в аварийном состоянии, фундамента нет, оно практически на кирпичах стоит», — сказала глава управления.

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На месте старого здания планируется построить новое, трехэтажное. Один блок выделяется под музыкальную школу. У объекта будет своя газовая котельная.

По словам главы УКС, сейчас заканчивается создание проекта. На новую школу № 75 потребуется около 70 миллионов сомов.

Напомним, что вопрос о необходимости сноса здания учебного заведения подняли депутаты БГК в октябре 2019 года. Они заметили, что в школе № 75 небезопасно продолжать учебный процесс. Ее надо закрыть и снести.

Здание сдано в эксплуатацию в 1960 году, и с того времени в школе ни разу не проводился капитальный ремонт.