13:33
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Власть

На строительство школы № 75 в Бишкеке потребуется 70 миллионов сомов

На строительство школы № 75 потребуется 70 миллионов сомов. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила начальник УКС Гульмира Джумабекова.

Однако вопрос со сносом существующего здания до сих пор не решен. Как объяснила Гульмира Джумабекова, объект не подходит к положению о сносе ветхих и аварийных зданий. «Там 61 процент износа. Проводили несколько техинспекций, изучали, несколько раз сейсмозаключение получал. Здание старое, в аварийном состоянии, фундамента нет, оно практически на кирпичах стоит», — сказала глава управления.

Читайте по теме
Аварийную школу № 75 в Бишкеке снесут и построят новую

На месте старого здания планируется построить новое, трехэтажное. Один блок выделяется под музыкальную школу. У объекта будет своя газовая котельная.

По словам главы УКС, сейчас заканчивается создание проекта. На новую школу № 75 потребуется около 70 миллионов сомов.

Напомним, что вопрос о необходимости сноса здания учебного заведения подняли депутаты БГК в октябре 2019 года. Они заметили, что в школе № 75 небезопасно продолжать учебный процесс. Ее надо закрыть и снести.

Здание сдано в эксплуатацию в 1960 году, и с того времени в школе ни разу не проводился капитальный ремонт.

Ссылка: https://24.kg/vlast/177531/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Сделать из муниципальных библиотек коворкинги предлагают в БГК
Пешеходный мост через БЧК обещает отремонтировать мэрия Бишкека
Минтруда и соцразвития передаст на баланс мэрии дом престарелых в Бишкеке
Мэрия Бишкека ограничила движение на центральной площади Ала-Тоо вечером
Мэрия Бишкека выиграла суд в отношении арендатора. Он должен 8 миллионов сомов
Кол-центр мэрии Бишкека не будет работать на этих выходных
Городская свалка. Активисты о том, почему мэрия виновата в загрязнении воздуха
В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения
В Бишкеке за нарушение санитарных правил выписали штрафов на 8 миллионов сомов
В южной части Бишкека построят канализацию и водопровод
Популярные новости
Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову
Выборы-2021. Как разместились кандидаты в&nbsp;президенты в&nbsp;избирательном бюллетене Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты в избирательном бюллетене
Садыр Жапаров пообещал вернуть в&nbsp;Кыргызстан Акаева и&nbsp;Бакиева, если народ простит Садыр Жапаров пообещал вернуть в Кыргызстан Акаева и Бакиева, если народ простит
Артем Новиков о&nbsp;том, что нужно сделать, чтобы веерных отключений не&nbsp;было Артем Новиков о том, что нужно сделать, чтобы веерных отключений не было
Бизнес
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
22 декабря, вторник
13:25
В городе Ош открыли школу, построенную на средства от борьбы с коррупцией В городе Ош открыли школу, построенную на средства от б...
13:21
Сделать из муниципальных библиотек коворкинги предлагают в БГК
13:19
Представители строительного бизнеса не получили льгот во время пандемии COVID-19
13:14
Пешеходный мост через БЧК обещает отремонтировать мэрия Бишкека
13:08
Рост продолжается. Доллар поднялся до 82 сомов