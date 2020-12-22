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Власть

Смертельное ДТП возле Токмака. В ГУОБДД рассказали подробности

По факту аварии со смертельным исходом в Токмаке назначена экспертиза. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

По его словам, водитель автомобиля Volkswagen Vento выехал на встречную полосу движения.

«По середине дороги есть разделительный парапет. Мы не можем сейчас сказать, специально ли выехал водитель на встречную полосу или нет», — сказал Азамат Исраилов.

Напомним, 19 декабря в ДТП близ Токмака погибли восемь человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177518/
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