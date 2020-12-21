Референдум по форме правления. В ЦИК спорят о регистрации агитационных групп

В ЦИК спорят о регистрации групп за и против референдума по определению формы правления.

Отметим, что пока заявка есть только от группы за парламентаризм, возглавляемой депутатом Дастаном Бекешевым.

Член Центризбиркома Акылбек Сариев поинтересовался: если завтра придут гражданские активисты и заявят, что они выступают против парламентской модели госустройства, тогда как их регистрировать? Дастан Бекешев пояснил, что в бюллетене три вопроса, они предполагают создание соответствующих групп.

«Да, не можем мы закон трактовать, как нам нравится, мы правоприменительный орган. Это первое. Второе: в законе указано, что мы можем только две группы зарегистрировать — за и против. Куда мы отнесем тех, кто против, опять повторяю, парламентаризма, но за президентскую форму, или тех, кто против обоих предложенных вариантов? Непонятно», — считает Акылбек Сариев и указывает, что в заявлении Бекешева его группа указана как группа «за». Они выступают за парламентскую форму правления.

В свою очередь другой член ЦИК Гульнара Джурабаева предложила зарегистрировать группу Дастана Бекешева как группу за парламентскую форму и присваивать регистрируемым группам порядковые номера.

«А куда вы отнесете тех, кто выступает за последний пункт — «против всех»? Вы поймите, если завтра вы группу с такой формулировкой не зарегистрируете, то проиграете в суде», — предупредил Акылбек Сариев.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.