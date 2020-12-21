17:37
USD 80.70
EUR 98.94
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. В ЦИК спорят о регистрации агитационных групп

В ЦИК спорят о регистрации групп за и против референдума по определению формы правления.

Отметим, что пока заявка есть только от группы за парламентаризм, возглавляемой депутатом Дастаном Бекешевым.

Член Центризбиркома Акылбек Сариев поинтересовался: если завтра придут гражданские активисты и заявят, что они выступают против парламентской модели госустройства, тогда как их регистрировать? Дастан Бекешев пояснил, что в бюллетене три вопроса, они предполагают создание соответствующих групп.

«Да, не можем мы закон трактовать, как нам нравится, мы правоприменительный орган. Это первое. Второе: в законе указано, что мы можем только две группы зарегистрировать — за и против. Куда мы отнесем тех, кто против, опять повторяю, парламентаризма, но за президентскую форму, или тех, кто против обоих предложенных вариантов? Непонятно», — считает Акылбек Сариев и указывает, что в заявлении Бекешева его группа указана как группа «за». Они выступают за парламентскую форму правления.

В свою очередь другой член ЦИК Гульнара Джурабаева предложила зарегистрировать группу Дастана Бекешева как группу за парламентскую форму и присваивать регистрируемым группам порядковые номера.

«А куда вы отнесете тех, кто выступает за последний пункт — «против всех»? Вы поймите, если завтра вы группу с такой формулировкой не зарегистрируете, то проиграете в суде», — предупредил Акылбек Сариев.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177449/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Референдум и выборы президента. Бюллетени будут отличаться по цвету
Кыргызстанцы считают самой большой проблемой политическую нестабильность
Конституционная реформа. О законниках и менялах
Референдум по форме правления. Депутатам можно выступать агитаторами
Референдум по форме правления. За рубежом 35 тысяч 575 избирателей
Референдум по форме правления. Бюллетени поступят на участки не позднее 8 января
Референдум по форме правления. ЦИК определила срок регистрации групп по агитации
Референдум по форме правления. ЦИК разъяснила для СМИ правила аккредитации
Референдум по форме правления. Текебаев призвал агитировать за парламентаризм
Референдум по форме правления. Окончательные итоги подведут в феврале
Популярные новости
Постоянная чехарда. Владимир Путин о&nbsp;ситуации в&nbsp;Кыргызстане Постоянная чехарда. Владимир Путин о ситуации в Кыргызстане
Садыр Жапаров рассказал, как познакомился с&nbsp;Камчи Кольбаевым Садыр Жапаров рассказал, как познакомился с Камчи Кольбаевым
Для выплаты пенсий за&nbsp;январь у&nbsp;Соцфонда нет денег. Минфин просят помочь Для выплаты пенсий за январь у Соцфонда нет денег. Минфин просят помочь
Соцфонд предлагает увеличить пенсионный возраст для отдельных категорий лиц Соцфонд предлагает увеличить пенсионный возраст для отдельных категорий лиц
Бизнес
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на&nbsp;финальный матч Лиги чемпионов Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на финальный матч Лиги чемпионов
21 декабря, понедельник
17:25
В Кочкоре от отравления угарным газом погибли трое детей и их мама В Кочкоре от отравления угарным газом погибли трое дете...
17:24
Референдум по форме правления. В ЦИК спорят о регистрации агитационных групп
17:10
В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по дзюдо
17:07
Выборы президента. У Садыра Жапарова новый представитель в ЦИК
17:03
Референдум и выборы президента. Бюллетени будут отличаться по цвету