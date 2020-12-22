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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. Топ-10 наиболее часто задаваемых вопросов

10 января 2021 года, помимо нового президента страны, кыргызстанцам предстоит выбрать и форму правления. В бюллетене, текст которого ЦИК утвердила, три варианта:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Однако не совсем понятно, что нас ожидает после плебисцита.

24.kg собрало топ наиболее часто звучащих вопросов.

1
Если большинство поддержит президентскую форму, то будут новые выборы главы государства и по новой Конституции?

— Если граждане выскажутся в поддержку президентской модели государственного устройства, то новых выборов лидера страны не будет. Но придется провести референдум по принятию новой Конституции. Предложенный проект будет направлен на усиление института президента и минимизацию полномочий премьер-министра

2
При президентской форме правления парламент уже не нужен?

— Парламент как законодательный орган власти останется. Депутаты будут принимать законы, бюджет страны, но лишатся права формировать кабинет министров и назначать премьер-министра. Нардепам оставят право объявить импичмент президенту, а он в свою очередь сможет распустить Жогорку Кенеш.

3
Если большинство проголосует за парламентаризм, надо ли будет переписывать Конституцию?

— В этом случае Основной закон также потребует серьезных корректировок. В частности, президент превратится в номинальную фигуру. Его будет избирать парламент. Вся полнота власти сосредоточится в руках премьер-министра. Его также утверждает парламент, им должен стать лидер фракции, имеющей большинство мандатов. Президент лишается законодательной инициативы, не может накладывать вето на принятые Жогорку Кенешем документы и распускать депутатов. Его функции жестко ограничены.

4
У страны есть деньги на два референдума?

— В 2020-м дефицит бюджета достиг 29,8 миллиарда сомов. По прогнозам на 2021 год, дефицит ожидают в размере более 8,5 миллиарда. Январский референдум обойдется почти в 40 миллионов сомов. Плебисцит по принятию нового проекта Конституции и предшествующая ему просветительская кампания могут обойтись в разы дороже.

5
Если пункт «против обоих вариантов» наберет большинство, объявят ли повторное голосование?

— Если этот пункт наберет большинство голосов кыргызстанцев, то первые два варианта ответа признают отклоненными и система государственного управления останется, как сейчас.

6
Смогут ли избиратели сделать осознанный выбор по предлагаемым вопросам? Большинство не разбирается в тонкостях форм правления.

— Референдум — это не экзамен на знание предмета политологии, и здесь не может быть правильного или неправильного ответа. Гражданам дается право высказаться, хотят ли они жить при сильном президенте или сильном парламенте.

7
Как граждане смогут одобрить или отклонить целый текст Конституции, если большинство не читало предложенный вариант?

— В Кыргызстане все референдумы, на которых принимались поправки в Основной закон, проходили по одному сценарию: кулуарно разрабатывался проект, который не читал никто, за исключением непосредственных авторов. Он выносился на голосование. Электорат ставили в известность только по изменению основных положений. Но зачастую людям совершенно все равно, что написано в Конституции. Поэтому все плебисциты в Кыргызстане носили и носят формальный характер.

8
В каком случае референдум будет считаться состоявшимся?

— При явке 30 процентов избирателей от общего числа. От числа же пришедших на участки отсчитают большинство, поддержавших ту или иную форму правления или проголосовавших против двух вариантов.

9
Если человек, пришедший на участок 10 января, не захочет участвовать в референдуме, его посчитают при определении порога явки?

— Если избиратель откажется голосовать на референдуме, то при прохождении идентификации он может не обменивать свой чек на бюллетень. В этом случае его явку засчитают только на досрочных президентских выборах.

10
В каких случаях бюллетень признают недействительным?

— Бюллетень, если будут проставлены две галочки или он останется незаполненным, засчитают как испорченный.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177437/
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