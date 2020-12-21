Кыргызстанцы считают самой большой проблемой политическую нестабильность

Специалисты НПО «Центрально-Азиатский Барометр» провели опрос среди граждан республики. Целью являлось получить достоверное представление об общественном мнении касательно предстоящих президентских выборов и референдума в Кыргызстане.

40 процентов респондентов считают, что политическая нестабильность — самая серьезная проблема в стране.

К наиболее тревожным проблемам также относятся экономический кризис (27 процентов), безработица (25 процентов) и инфляция (21 процент).

Большинство респондентов (76 процентов) поддерживают проведение 10 января 2021 года референдума по поправкам в Конституцию, при этом около 7 процентов респондентов заявили, что не знали о плебисците.

На вопрос о форме правления большинство респондентов высказались за президентскую. За парламентскую готовы отдать голоса 14 процентов.

Что касается доверия политикам, то по итогам опроса 30 процентов ответили, что не верят никому.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.