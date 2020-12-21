Референдум по форме правления. За рубежом 35 тысяч 575 избирателей

10 января 2021 года в Кыргызстане пройдут досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

В ЦИК 24.kg уточнили, что проголосовать за рубежом смогут 35 тысяч 575 человек. Член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев отметил: право голоса есть у тех кыргызстанцев, работающих за границей, кто встал на консульский учет, прошел регистрацию и сдал биометрику.

В день голосования за пределами Кыргызстана будет функционировать 48 избирательных участков.

Кайрат Осмоналиев напомнил: согласно календарному плану, граждане КР, проживающие за рубежом, смогут подать заявление по форме № 2 об изменении избирательного адреса. Но сделать это следует не позднее 26 декабря.

Коррективы в список голосующих на референдуме можно вносить до 31 декабря.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.