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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. За рубежом 35 тысяч 575 избирателей

10 января 2021 года в Кыргызстане пройдут досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

В ЦИК 24.kg уточнили, что проголосовать за рубежом смогут 35 тысяч 575 человек. Член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев отметил: право голоса есть у тех кыргызстанцев, работающих за границей, кто встал на консульский учет, прошел регистрацию и сдал биометрику.

В день голосования за пределами Кыргызстана будет функционировать 48 избирательных участков.

Кайрат Осмоналиев напомнил: согласно календарному плану, граждане КР, проживающие за рубежом, смогут подать заявление по форме № 2 об изменении избирательного адреса. Но сделать это следует не позднее 26 декабря.

Коррективы в список голосующих на референдуме можно вносить до 31 декабря.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177320/
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