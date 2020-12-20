Исполняющий обязанности президента торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с ходом строительных работ на участке автодороги Маданият — Джалал-Абад.

Как сообщил министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев, проект включает в себя строительство 67 километров второй категории полотна с верхним слоем асфальтобетонного покрытия, а также 9 мостов.

По окончании строительных работ автодорога будет иметь четыре полосы в населенных пунктах и две полосы вне. Планируется также устройство тротуаров, освещения, водоотводных лотков в селах и реконструкция старых и строительство новых остановочных площадок.

В течение 2020 года планировалось завершить земляные работы на 78 процентов, проложить асфальтобетонное покрытие протяженностью 15 километров и установить водоотводные трубы вдоль дороги протяженностью 1 километр. На данный момент весь запланированный объем работ выполнен, рассказал глава Минтранса.

По словам Таланта Мамытова, стратегические трассы связывают между собой все области страны и являются участками дорожного коридора между рядом зарубежных стран, внося весомый вклад развитие экономики Кыргызстана и обслуживая жизнедеятельность миллионов людей.

Он отметил, что строительство участка Маданият — Джалал-Абад являются частью проекта по реконструкции трассы Бишкек — Ош, который в свою очередь входит в один из крупных проектов Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества по усовершенствованию транспортных коридоров (ЦАРЭС-3).

Реализация проекта повысит доступ населения к услугам, товарам и рынкам, укрепит связи между странами региона, а также улучшит безопасность для всех участников движения, что в свою очередь позволит увеличить экономический рост, активизировать региональное сотрудничество и интеграцию.